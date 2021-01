Kate Middleton compie 39 anni, il gesto di William che le spezzò il cuore nel giorno del suo compleanno

Kate Middleton compie 39 anni. Oggi, 9 gennaio, è il compleanno della duchessa di Cambridge. Kate - pochi mesi più grande di William nato il 21 giugno - quest'anno festeggerà in isolamento con il marito e i figli George, Charlotte e Louis. Negli anni precedenti, Kate Middleton aveva organizzato party in famiglia e perfino in discoteca, rendendo il suo giorno memorabile. Ma c'è stato un compleanno in particolare che non le riporta alla mente ricordi allegri. È stato quello dei 27 anni, quando ha dovuto prendere una decisione che l'ha «schiacciata». Come riporta il Mirror , la coppia stava già insieme da anni, dopo essersi incontrata al St Andrew's quando avevano 19 anni, tuttavia il sogno di Kate di un fidanzamento ufficiale non si era ancora realizzato.

Nel settembre 2008, quando si diffusero diverse voci secondo le quali il duca era pronto al grande passo, fu ufficialmente annunciato che si sarebbe unito alla RAF, la Royal Air Force. Una decisione che spiazzò la sua famiglia e la sua ragazza. La crisi per fortuna rientrò, il 29 aprile 2011 Kate e William hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. Il resto è storia.

Ultimo aggiornamento: 12:42

