Kate Middleton, il dramma segreto: «Odia l'idea che possa accadere ai suoi figli...»

Sabato 15 Giugno 2019, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. L'ultimo periodo per la duchessa di Cambridge non sarebbe stato facile. I rumor sempre più insistenti di unavrebbero incrinato l'armonia famigliare. E ora spunta una novità.Come riporta l'Observer,. Anzi. Kate Middleton e William sarebbero sempre più uniti, nel tentativo di mettere a tacere le malelingue. Per questa ragione, la duchessa starebbe vivendo un momento molto duro. Rivela la fonte: «».Insomma, Kate Middleton è una mamma premurosa eDio salvi la regina. E anche la duchessa.