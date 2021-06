Kate Middleton non ha ancora visto la nipote Lilibet, secondogenita di Harry e Megan Markle, e non ha mancato di sottolinearlo. La Duchessa di Cambridge, rispondendo alle domande di un giornalista, ha spiegato di non essere ancora stata presentata alla figlia neonata del duca e della duchessa del Sussex, neanche attraverso una video chiamata.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati