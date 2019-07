Kate Middleton, tensione con Meghan Markle al battesimo di Archie? «Era pronta a scappare»

Martedì 9 Luglio 2019, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 20:45

In occasione del battesimo del primogenito di Meghan e Harry, la famiglia reale ha diffuso sui social due foto ufficiali. Nella prima, in bianco e nero, appaiono i duchi di Sussex con il royal baby e nella seconda la famiglia al completo.Come riporta il, ai sudditi non sarebbe sfuggita. Secondo l’esperta Judi James, i duchi di Cambridge hanno destato perplessità soprattutto se paragonati a Carlo e Camilla, rilassati e sereni.William invece è stato paragonato a un buttafuori dal sorriso forzato.Kate Middleton e il principe William avranno sempre un ruolo più centrale per la Corona e, secondo l’esperta, potrebbero aver voluto fare un passo indietro, non rubando la scena al neonato e ai genitori.Discrezione o bufera in arrivo? Staremo a vedere.