Kate Middleton si separa "per forza" da George e Charlotte, ecco cosa sta succedendo

LONDRA - Kate Middleton, la duchessa di Cambridge non ha mai nascosto la sua voglia di trascorrere il maggior tempo possibile con i figli, come in famiglia "normale". Ma adesso, mamma Kate potrebbe vivere un piccolo trauma. Dopo i lunghi mesi del lockdown trascorsi tutti insieme ad Anmer Hall, la casa di campagna dei Cambridge, George e Charlotte ritornano a Londra per riprendere la scuola. Come riporta il sito Amica.it, il 7 settembre nel Regno Unito suonerà la prima campanella e anche i principini faranno il loro ritorno in classe. Per Kate Middleton è, dunque, finito il tempo da "mamma a tempo pieno" , i piccoli tornano a scuola e lei sarà sempre più impegnata con i suoi compiti da aspirante regina. Noblesse oblige.

