Kate e William, la foto di Natale con i figli durante la vacanza in Giordania

Tanti auguri dai Cambridge: come ogni anno William e Kate hanno pubblicato sul loro profilo social la foto-cartolina per augurare ai sudditi un buon Natale. Nell'immagine sono ritratti sorridenti insieme ai figli George, Charlotte e Louis. I quattro, in abiti estivi, sono in posa in una scenografia più esotica del solito, probabilmente una vacanza di famiglia in Giordania. Mentre Kate indossa un lungo abito verde, George ha una polo militare, la piccola Charlotte un vestitino a quadretti e Louis una maglietta a righe.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Kate batte Meghan: per 7 inglesi su 10 è la più amata.... IL CASO William e Harry, i reali inglesi contro la Bbc per il documentario... CURIOSITA' Kate Middleton e la dieta, il suo cibo preferito è... ROYAL FAMILY Regina Elisabetta, Natale senza Harry e Meghan: ecco come...

William e Harry, i reali inglesi contro la Bbc per il documentario sui principi: «Irrispettoso»

Piccoli reali crescono

Il piccolo di casa ha ormai tre anni e il suo volto è quasi inedito, tanto che su Instagram si sprecano i commenti che indicano qualche somiglianza: in molti vedono in lui il padre di Kate, Michael Middleton, ma qualcuno azzarda anche il fratello James e perfino il principe Edward, zio di William e prozio del piccolo Louis. Tantissimi, tra gli altri, i fan della principessa Charlotte, definita "adorabile" dai più.

Il principe William aveva espresso l'intenzione di tornare in Medio Oriente con i suoi figli durante un tour del 2018. E la duchessa di Cambridge ha vissuto proprio in Giordania da piccolam quando il padre lavorava per la British Airways.