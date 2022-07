Katy Perry e Michele Morrone avvistati insieme a Capri: è nata una nuova fiamma?

Katy Perry e Michele Morrone sono stati avvistati insieme tra i vicoli di Capri. Lei la cantante di "Firework" e lui l'attore di 365 giorni. Paparazzati in giro per le meraviglie dell'Isola del Golfo tra dolci sorrisi e timidi abbracci. Le foto lasciano intendere che tra i due sia nato del tenero, ma è davvero così?

Cosa sta succedendo

L'Italia è la meta preferita delle celebrità in questa stagione estiva. Ma in realtà la cantante si trova in una delle coste più suggestive dello stivale per motivi strettamente legati al lavoro.

Sembrebbe che Paolo Sorrentino - regista pluripremiato per La grande bellezza - stia girando il nuovo spot per Dolce e Gabbana. E secondo i primi scatti pare proprio che i volti protagonisti scelti per la pubblicità siano Katy Perry e Michele Morrone. Ecco perchè i due sono stati immortalati insieme.

Lei compagna di Orlando Bloom e lui sposato con Rouba Sadeeh, stilista libanese. Chissà cosa ne pensano i rispettivi coniugi dei rumors che girano sui social in questi giorni. Infatti, sebbene sia blindato, qualcuno è riuscito a strappare qualche informazione in più e a girare alcuni filmati, rapidamente andati virali sui social, che riprendono l'attore e la cantante in giro per le strade di Capri.

Tra le location scelte dal regista non può assolutamente mancare il giro in barca davanti ai Faraglioni e il famoso locale 'Taverna Anema e Core' della piazza, dove la cantante si è esibita davanti ai turisti con “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston.