I campioni del calcio amano Capri: Keità in vacanza sull'isola con la sua famiglia

I campioni del calcio amano Capri, lo dimostra la frequenza con la quale i divi arrivano sull’isola azzurra. Dopo il lockdown il primo a mettere piede a Capri è stato Mertens, per i napoletani Ciro, che si è regalato due giorni di libertà insieme ai suoi amici con cena al Verginiello dove si è addirittura esibito in un mini improvvisato concerto con la sua piccola comitiva, mantenendo sempre le distanze di sicurezza. Oggi pomeriggio con un motoscafo privato, lo Sciu Sciu della boat Capri Service, è sbarcato a Capri un altro campione: Keita Baldé, il calciatore senegalese con cittadinanza spagnola, che dai suoi tifosi viene chiamato semplicemente Keita e che iniziò giovanissimo a giocare nella Lazio che lo cedette poi per 30 milioni al Monaco.Da alcune indiscrezioni si è appreso che non si è trattato di una gita giornaliera, ma il 25enne attaccante del Monaco ha affittato per una settimana una villa a Marina Piccola per regalarsi una vacanza in piena privacy tutta sole, mare e relax insieme alla sua compagna, l’ex velina Simona Guatieri ed il loro piccolo Thiago di soli sette mesi, che trascorrerà con loro la sua prima vacanza caprese prima del rientro a Monaco per le riprese del campionato. Dopo i controlli di rito anti covid nel porto turistico, dove la barca ha fattoil primo scalo, assistiti da Danilo e Pierpaolo della Capri Boat Service, che già hanno traghettato la scorsa settimana il console statunitense a Napoli Mary Avery e suo marito Todd, introducendo la coppia alla scoperta delle grotte marine dell’isola. Dopo Marina Grande il motoscafo Sciu Sciu ha fatto rotta per Marina Piccola il versante opposto dell’isola dove si trova la loro abitazione vacanziera e che sarà per una settimana il buon retiro del 25enne attaccante del Monaco e della sua famigliola.