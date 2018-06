Il Ken Umano Rodrigo Alves contro il chirurgo Urtis: «Sono confuso, poteva parlarmi. Mai avuto una storia con lui»

Giovedì 7 Giugno 2018, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 15:20

«Amiamo uscire, andare a cena insieme, parliamo di viaggi, cultura, chirurgia plastica». Qualche tempo fa il chirurgo Giacomo Urtis aveva parlato di una passata love story con Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken umano. Tra i due però, stando al diretto interessato, ci sarebbe solo amicizia: «Urtis mi da molti consigli – ha fatto sapere a “Novella2000” - è come un fratello maggiore che si prende cura di me, ed è per questo che lo adoro, ma non abbiamo mai avuto, una storia d'amore. Mi piace la sua compagnia e mi piacerebbe vederlo più spesso».Il bacio c’è stato però era senza conseguenze: «Siamo amici, e il bacio è una forma di saluto. Non so perché, ma questo fa sempre notizia».Non sa i motivi delle dichiarazioni - «Non lo so, sono molto confuso a riguardo e non capisco perché lo abbia dichiarato proprio alla stampa. Se Urtis mi vede come un potenziale amante, avrebbe potuto dirmelo di persona o anche al telefono visto che ci sentiamo tutti i giorni» - ma lui è ancora single: «Sono single e sto cercando l’amore. Spero di trovarlo proprio in Italia».