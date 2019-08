Kevin Boateng e Melissa Satta: l'amore ritrovato tra baci passionali e foto di famiglia

Lunedì 26 Agosto 2019, 21:39 - Ultimo aggiornamento: 27 Agosto, 06:00

Sembrava che il destino li avesse separati, e invece sono tornati insieme più belli e forti di prima. Oggi Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, dopo la crisi che li aveva travolti nel 2018, sono più innamorati che mai. Hanno recuperato l'intesa perduta e sono apparsi insieme in Sardegna, con il frutto del loro amore: il figlioletto Maddox. Su entrambi i loro profili I nstagram hanno pubblicato una foto familiare e poi una di coppia nella quale i due si baciano appassionatamente.La love story tra Melissa e Kevin dura dal 2011 ed è stata fino al 2018 un crescendo di amore e passione travolgente. Nel 2014 nasce il frutto della loro unione: Maddox. Ad ufficializzare l'amore, arrivano le nozze, celebrate nel 2016 a Porto Cervo. Tutto sembra filare liscio quando, sul finire del 2018, si comincia a vociferare riguardo una presunta crisi tra i due. Il motivo non si conosce, ma è un crollo talmente potente da travolgerli in pieno. La coppia si lascia e vive separata per qualche tempo.Ma l'amore è più forte. Dopo un periodo di allontanamento e grandi sofferenze, Melissa e Kevin riescono a riunire la famiglia. E dalle immagini pubblicate sui loro social, sembrano più felici che mai.