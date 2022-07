Kim Kardashian, il fidanzato Pete Davidson vuole essere padre: «È il mio sogno»

Pete Davidson sogna di diventare padre. Il 28enne newyorkese, da mesi legato sentimentalmente a Kim Kardashian, ha rivelato di essere pronto ad avere un figlio. ​«La mia cosa preferita di sempre, che devo ancora raggiungere, è che voglio avere un bambino», ha raccontato il comico che ieri, in un'anteprima di "Hart to Heart", il programma di Kevin Hart in onda su Peacock, si è definito «a family guy».

«È come il mio sogno», ha aggiunto il fidanzato di Kim Kardashian, prima di schermirsi e definirlo un obiettivo «super banale». «Non è super banale, è la migliore dannata cosa che puoi fare nella vita» gli ha risposto allora il conduttore, sostenendo la sua scelta e rassicurandolo.

«Sono così entusiasta per quel capitolo [della mia vita]» ha proseguito Davidson, che per propria stessa ammissione si sta già preparando a quel momento «così divertente». «Sto solo cercando di fare il bravo ragazzo, e sviluppare e migliorare in modo che quando ciò accadrà sarà solo più facile».

Pete Davidson orfano a 7 anni: il padre pompiere morto l'11 settembre

Il desiderio di paternità di Pete Davidson va forse ricercato nella storia personale del ragazzo, rimasto orfano di padre a sette anni quando il genitore, di servizio come pompiere al Marriott World Trade Center, perse la vita nell'edificio l'11 settembre 2001, a seguito dell'attentato alle Torri Gemelle.

Non fu facile per la madre rimasta vedova crescere suo figlio Pete e sua sorella Casey. A nove anni il bambino tentò di togliersi la vita affogandosi, ma venne tratto in salvo in tempo. Durante l'adolescenza il dolore per il lutto lo spinse poi a fare uso di sostanze fino alla completa disintossicazione nel 2017.

L'amore ricambiato per Kim Kardashian, a cui è legato dall'ottobre 2021, ha senz'altro contribuito a portare nuova gioia e speranza nella vita di Pete, che ora sogna un figlio dalla sua fidanzata di tredici anni più giovane e già mamma di quattro figli avuti con Kanye West, due dei quali attraverso maternità surrogata. Per il momento la coppia non sembra avere fretta, ma le parole del cabarettista potrebbero cambiare le cose e imprimere una decisa accelerazione alla loro storia.