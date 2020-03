Kim Kardashian esplosiva in intimo: ecco la sua posizione sul coronavirus

Ultimo aggiornamento: 12:03

si mostra in una. La modella inglese sta portando avanti una campagna per aiutare nella lotta contro ile ha deciso di donare in beneficenza parte degli incassi del suo brand di lingerie.Proprio in lingerie si mostra sul suo profilo Instagram, esplosiva e sexy come sempre mentre annuncia: «Per supportare madri e bambini bisognosi durante questo periodo, @SKIMS si impegna a donare 1 milione di dollari alle famiglie». Come molte persone, in questo periodo, la diva sta vivendo un periodo di quarantena volontaria e preventiva a casa per evitare la diffusione del virus. «Mi mancano le mie sorelle, siamo separate e lontane, tutte in quarantena», ha scritto su Instagram. Lanciando poi un appello ai follower: «È difficile ma dobbiamo farlo per la nostra sicurezza e per tutti gli altri. Per favore, non ignorate la gravità degli avvertimenti di rimanere in casa per fermare la diffusione di questo virus. Lo supereremo tutti!».