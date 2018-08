Kim Kardashian, lato B in bella vista allo specchio nel post che esalta i follower

Say good night and go... pic.twitter.com/2C7KT7HORQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 agosto 2018

Sabato 25 Agosto 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Kim Kardashian è uno di quei personaggi che sa come mandare in estasi i propri fan, senza troppi sforzi. La starlette statunitense, moglie di Kanye West, ancora una volta ha pubblicato sui social uno scatto molto apprezzato dai follower.La 37enne figlia di David Kardashian, sempre più in forma, ha infatti mostrato sugli account social il suo generoso lato B, sempre più sodo, che si può vedere sullo specchio mentre viene scattato un selfie. La frase scelta per la didascalia, «Di' buonanotte e vai», quasi certamente è l'inizio del ritornello del brano Goodnight and go, scritto e cantato dall'inglese Imogen Heap.