Kim Kardashian, ora è ufficiale: ecco chi è il nuovo fidanzato. Fan impazziti su Instagram

Amore senza filtri. E' ormai ufficiale il legame tra Kim Kardashian e Pete Davidson che su Instagram hanno pubblicato una serie di scatti insieme. Ora, sono la coppia più celebre del momento e i fari del gossip sono puntati sulla loro storia d'amore. «Chi prenderemo la macchina?!» scrive la star dei reality, 41 anni, sotto la foto in cui è ritratta seduta sul pavimento mentre il suo ragazzo le metteva la testa in grembo.

Nell'immagine, Kardashian indossa un cric con frange argentate e stivali alti fino alla coscia cromati. In un'altra foto si vede il 28enne intento a farsi un selfie mentre indossa un paio di occhiali da sole con la sua ragazza imbronciata dietro di lui. La coppia si frequenta da quasi cinque mesi dopo che la prima scintilla fra i due sarebbe nata nell'ottobre 2021.

Amici e fan hanno inondato la sua pagina di messaggi a sostegno della loro relazione. Sua sorella Khloe Kardashian ha commentato: «Lo adoro». Un fan ha scritto: «Voi ragazzi siete così carini insieme». Un altro ha aggiunto: «Ha pubblicato Pete! Beh, è ​​molto ufficiale».

Il post giocoso di Kim arriva in seguito al suo divorzio con il rapper Kanye West, il quale ha scioccato il mondo con il suo bizzarro video musicale in cui ha criticato, in versione animata, il nuovo fidanzato della sua ex. Tuttavia, si ha subito spiegato che il suo video musicale è "arte" sui suoi social media. Kardashian, negli atti giudiziari, aveva affermato di desiderare da molto la fine del suo matrimonio. La coppia ha quattro figli insieme, North, otto, Saint, sei, Chicago, quattro e Psalm, due.