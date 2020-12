Kim Kardashian regala 500 dollari a 1000 fortunati, l'annuncio: «Dopo un anno difficile voglio diffondere amore»

Kim Kardashian in versione Babbo Natale ha annunciato che donerà 500 dollari a mille fortunati. La fondatrice di KKW Beauty ha scelto di aiutare alcune famiglie messe in ginocchio dalla crisi sanitaria ed economica: «Hey ragazzi! È il periodo più bello dell'anno, - ha twittato la star 40enne - so che il 2020 è stato davvero difficile e le persone stanno lottando, preoccupate di come pagheranno l'affitto, metteranno del cibo in tavola o un regalo sotto l'albero per i loro figli. Voglio diffondere l'amore inviando 500 dollari a mille persone».

APPROFONDIMENTI SEXY E AL TOP Kim Kardashian compie 40 anni e festeggia con foto mozzafiato al mare ADDIO KANYE Kim Kardashian pianifica il divorzio da Kanye West: colpa delle frasi... IL CASO Kim Kardashian lancia il boicottaggio di Instagram: Facebook perde...

Per concorrere a vincere il premio in denaro bisogna rispondere al tweet con il Cashatg, il simbolo azionario che identifica società o individui preceduto dal segno del dollaro americano, e l'hashtag #KKWHoliday. Migliaia di fan riconoscenti hanno commentato grati e con la speranza di essere baciati dalla dea bendata e dalla diva dei reality statunitensi.



I work night shifts full time just to put myself through school full time as well. Plus I have credit card debt+financial debt from the court system doing me wrong from a wreck I had a year ago so I’m just trying to get back on my feet!!! Anything helps 😩❤️ god bless you! pic.twitter.com/M7WMcb4455

— victoria houston❁ (@VickyyLeighh) December 22, 2020