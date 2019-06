Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada incinta col pancione, lite al parco con lieto fine

Mercoledì 5 Giugno 2019, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 17:51

Scoppia la lite fra, incinta del suo secondo figlio. I due, che si sono sposati da poco con Ilaria col pancione all’altare, hanno avuto una discussione su una panchina in un parco che poi si è risolta per il meglio.Il faccia a faccia vede un Kim che gesticola cercando di far valere le sue ragioni, come dimostrano le immagini pubblicate da “Diva e donna”, e Ilaria che ascolta in silenzio. Finito il suo turno è la volta della Spada che sembra rispondere a tono al maritino.Tutto però si conclude nel migliore dei modi, dato che i due dopo il confronto si scambiano un romantico bacio. Kim e Ilaria stanno insieme dal 2011 (si sono incontrati per la prima volta a casa della conduttrice Caterina Balivo) e si sono sposati lo scorso 2 marzo. Hanno già un figlio, Ettore, 7 anni, nato poco dopo la loro conoscenza.