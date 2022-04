«Ci sposiamo, ma niente di serio». Devono avere pensato all'incirca questo Kourtney Kardashian e Travis Barker quando ieri, approfittando dei Grammy Awards a Las Vegas, hanno deciso di convolare a nozze per finta.

Kourtney Kardashian e Travis Barker, matrimonio (per gioco) a Las Vegas

Quello che sembrava essere un matrimonio in piena regola, si è rivelato solo un gioco, una cerimonia «per divertirsi», come hanno raccontato alcune fonti al sito di gossip TMZ. Pare infatti che la coppia, ospite al prestigioso premio musicale, abbia deciso di sposarsi in gran segreto con una funzione alla One Love Chapel a Sin City.

Erano circa l'1 e mezza del mattino quando le guardie del copo, un fotografo e altri invitati della coppia hanno preso parte a una cerimonia molto kitch, officiata da un imitatore di Elvis Presley, come spesso accade per i matrimoni celebrati a Las Vegas. Una cerimonia che secondo i meglio informati potrebbe precedere quella ufficiale della coppia, pronta al grande passo già entro quest'anno.

Se per Kourtney, mai convolata a nozze con lo storico compagno Scott Disick, si tratterebbe del primo matrimonio, per Travis Barker sarebbe il terzo dal momento che in precedenza il batterista dei Blink-182 si è sposato con Melissa Kennedy e Shanna Moakler. La coppia si è conosciuta l'anno scorso e a ottobre ha annunciato il fidanzamento ufficiale. Dopo queste "prove tecniche", potrebbe decidere di convolare a nozze (per davvero) già nei prossimi mesi.