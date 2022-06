Kylie Jenner hot su Instagram, il finto topless e l'invito: «Liberate i capezzoli»

Kylie Jenner manda in tilt Instagram. La magnate del make-up, star dei reality e icona dei social media è solita infiammare Instagram con i suoi scatti hot che dettano tendenza, ma questa volta si è superata. Sulla sua pagina Instagram, infatti, appare una foto che, a prima vista, potrebbe far pensare a un topless social. La nudità sui social non è consentita e lei ha trovato lo stratagemma ideale per «liberare i capezzoli»: un costume color carne con disegnati i capezzoli.

La modella si è mostrata con un bikini effetto nude davvero singolare. La particolarità del costume? Sul reggiseno sono stampati due capezzoli, dando la percezione che la Jenner sia a seno nudo. Si tratta del modello «The Naked», nato dalla collaborazione tra Jean Paul Gaultier e la fashion sylist russa Lotta Volkova. Volkova ha voluto rispolverare la tecnica del finto nudo che pone l'attenzione sulla body positivity. Così su minigonne compaiono stampe raffiguranti genitali maschili, mentre le giacche si animano con bicipiti in bella vista. Fiore all’occhiello della collezione, il bikini nude sfoggiato con orgoglio da Kylie, in vendita per 325 dollari.

#FREENIPPLES

Kylie Jenner, occhiali da sole e capelli al vento, si è mostrata con indosso il costume da bagno, corredando lo scatto dalla didascalia «Free nipple», ovvero «Liberate i capezzoli». La modella si è fatta così portavoce della battaglia femminista, in atto sui social, che sostiene il diritto delle donne di poter mostrare il seno nudo. Sono infatti tantissime le star che con l’hashtag #freenipples stanno invitando Instagram a togliere la censura sul topless femminile. E con questo stratagemma la Jenner ha aggirato la censura del social sposando la lotta femminista.

Kylie Jenner si sta godendo una vacanza a Canyon Point, nello Utah, un luogo amato anche dalla sue sorelle Kim e Kourtney Kardashian, oltre che da Brad Pitt e Angelina Jolie. L’influencer e imprenditrice nel febbraio scorso ha dato alla luce il suo secondo figlio con Travis Scott recuperando subito la linea. Infatti, poche settimane fa ha fatto sapere di avere perso ben 40 chili grazie a una sua combinazione di camminate e pilates. Subito dopo aver raccontato come si è rimessa in forma, Kylie Jenner ha pubblicato una sua foto mentre prendeva il sole con un bikini marrone chiaro. Da quel momento non ha più smesso di mostrare il suo fisico. Mandano in tilt Instagram e infiammando i suoi follower che l'hanno sfidata a più riprese, nei commenti, a «liberare» veramente i suoi capezzoli.