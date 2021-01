La Casa di Carta, Jaime Lorente e Maria Pedraza si sono lasciati: gli indizi social

Sembra proprio che María Pedraza e Jaime Lorente, protagonisti de "La casa di carta" si siano lasciati. I due attori infatti non hanno smentito dei rumors che li vogliono ormai separati e nel contempo hanno fatto sparire le foto di coppia dai rispettivi account social.

L’amore fra i due è nato sul set della nota serie spagnola targata Netflix “La casa di Carta”, dove María Pedraza veste i panni di Alison Parker, mentre Jaime Lorente quelli del rapinatore Denver. La relazione dura da circa due anni ma ora, stando a quanto riporta “E!News”, la storia sarebbe naufragata già da metà dello scorso dicembre.

I protagonisti della vicenda non hanno smentito, come invece è successo in passato, la notizia e dagli account instagram sono appunto misteriosamente scomparse le (poche) foto di coppia...

