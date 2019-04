La giovane milionaria infuoca i social: «Non faccio sesso da 362 giorni»

Howling this is actually me x pic.twitter.com/BdYlUlJD5p — Jane Park (@janeparkx) 28 aprile 2019

Lunedì 29 Aprile 2019, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«362 giorni senza sesso: sono uscita in strada indossando le infradito solo per ricordarne il suono». Con questo tweet, una giovane milionaria è stata capace di infuocare i social. Era il 2013 quando Jane Park, all'epoca appena 17enne, riuscì ad accaparrarsi un milione di sterline (quasi un milione e duecentomila euro) alla lotteria Euromillions, diventando la più giovane vincitrice della storia del suo paese. Da allora, questa ragazza, oggi 23enne, è diventata una vera e propria celebrità, anche al di fuori dei confini britannici.Jane Park, scozzese di Edimburgo, dopo la vincita milionaria era diventata una delle giovani più ambite di tutto il Regno Unito. Grazie al notevole premio di Euromillions, la ragazza aveva iniziato a concedersi vacanze di lusso e diversi 'ritocchini' estetici, sottoponendosi a interventi chirurgici per aumentare il volume del seno e dei glutei. La fama e la ricchezza, tuttavia, non sono andate di pari passo con la felicità sentimentale.Grazie anche alla sua notorietà, Jane Park ha avuto due importanti relazioni con due personaggi molto conosciuti nel Regno Unito: Jordan Piggot, calciatore del Dundee, e Sam Callahan, concorrente dell'edizione britannica di X Factor. Le storie, però, sono finite da tempo e la ragazza non ha mai mancato di ironizzare sulla propria situazione sentimentale, come riporta anche il Daily Mail . Difficile, però, pensare che a Jane manchino dei pretendenti: probabilmente, la 23enne è alla ricerca dell'uomo giusto e si è quindi imposta degli standard piuttosto alti. Solo un anno fa, Jane Park aveva pubblicato un annuncio sul web decisamente insolito: «Cerco un fidanzato, sono disposta a offrire anche uno stipendio da 60mila sterline (70mila euro, ndr) all'anno».Da quando è diventata famosa per la vincita milionaria, la ragazza non ha mai mancato di scandalizzare i follower. Pochi mesi fa, di ritorno con un'amica da una vacanza alle Canarie, la 23enne aveva scritto: «Siamo così annoiate che stiamo pensando di trovarci un lavoro vero. Come ci vedete a ballare su un cubo o dietro un palo da lap dance?».Il tweet in cui Jane Park ha raccontato di non fare sesso da quasi un anno ha scatenato gli utenti di Twitter. Difficile sapere se quanto affermato corrisponda al vero o se si tratti semplicemente di una battuta, ma a quel punto l'amo era stato già lanciato. Le reazioni degli utenti sono state varie. «Coraggio, prima o poi troverai l'uomo giusto perché sei una ragazza stupenda», scrive un follower. Un altro, invece, ha commentato così: «Forza, mancano solo tre giorni per compiere un anno, puoi raggiungere cifra tonda». Molti altri, invece, si sono ufficialmente proposti: «Perché non mi mandi il tuo numero di telefono?».