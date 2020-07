Anna Fusco, la nonna più sexy d’Italia festeggia il battesimo del piccolo Bryan Pietro

Grande evento per le sorelle Anna e Lisa Fusco, la prima festa vip dopo il lockdown. Anna Fusco la nonna più sexy d’Italia festeggia il battesimo del suo nipotino Bryan Pietro con sua sorella Lisa la Subrettina, madrina del piccolo che ha dovuto attendere molto per ricevere il suo primo sacramento.



Infatti il lockdown per il covid-19 ha fatto rimandare più volte questo momento importante per la vita del piccolo Bryan Pietro. Finalmente il giorno tanto atteso dalla famiglia Fusco è arrivato domenica scorsa quando Bryan Pietro è stato battezzato e festeggiato come un piccolo principe. I preparativi sono iniziati all’alba per questo evento che più di un battesimo aveva le sembianze di un matrimonio seguito e curato dalla truccatrice look maker Rosa Coppola. Non sono mancati poi gli abiti di paillettes, i tacchi vertiginosi e i tanti accessori all’ultima moda. All'evento non potevano certo mancare i tanti amici delle sorelle Fusco; da Tommy Riccio a Francesca Maria Giuliano di “Avanti un altro” che con la Subrettina e la nonna più sexy d'Italia Anna Fusco hanno aperto i festeggiamenti con tanta musica e allegria.

Non sono mancate poi le sorprese: una giostra carosello gigantesca di palloncini e cavallucci che padroneggiava in sala creata da Pakito Cirillo ed Enrico Anninziata e le Sweet Tablet di N.F. Event e Cake Design Forno dei sapori che hanno voluto omaggiare il piccolo Bryan Pietro con questa novità assoluta in Campania. E come in tutte le cerimonie napoletane non poteva mancare la bomboniera: una lussuosa carrozza d’oro creata per questo evento da Collezione Regine di Annalisa e Salvatore Manna. Fiori confetti e tanto tanto amore per il piccolo Bryan Pietro. Il tutto immortalato dal fotografo Gaetano Livigni. Accanto alle Fusco sempre presente il loro agente Stefano di Capua. «Ringrazio tutti di vero cuore, è stato il giorno più bello della mia vita», ha commentato Anna Fusco dopo il battesimo del nipotino, figlio di sua figlia Rosabel e Antonio. Ultimo aggiornamento: 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA