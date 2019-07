Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme a New York? L'indiscrezione fa impazzire i fan

Temptation Island 2019, Jessica Battistello e l'addio ad Andrea Filomena: «Con lui non ero felice. Alessandro la mia droga»​

Giovedì 18 Luglio 2019, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'addio di, e tutto ciò che è accaduto in seguito, per diversi mesi è rimasto avvolto nel mistero. In primis per via di, indicata da molti come la causa della fine della storia tra l'attore statunitense, 44 anni, e la top model russa 33enne, ex fidanzata storica anche di Cristiano Ronaldo.Le indiscrezioni sulla presunta relazione tra, in seguito alla rottura con, si sono susseguite con forza negli ultimi tempi: si tratta di una suggestione rilanciata un po' ovunque, ma mai ufficializzata dai due. La rivista statunitense In Touch, però, è andata oltre, rivelando anche chestarebbero già vivendo insieme, nella casa dell'attore a New York.Le voci hanno scatenato le fantasie dei fan di, che sognavano per la loro beniamina una storia d'amore con uno degli uomini più sexy del mondo. Al momento, però, non ci sarebbero conferme ufficiali sull'indiscrezione e il portale di debunking sul gossip, GossipCop, ha invitato tutti a non prendere per certa la rivelazione di In Touch. Secondo i debunker di GossipCop , infatti, negli ultimi tempi la rivista avrebbe lanciato a più riprese voci infondate sulla relazione tra: nell'aprile scorso era stato annunciato il matrimonio e due settimane fa la gravidanza della cantante. Nessuna delle due indiscrezioni, però, è mai stata confermata ufficialmente dai diretti interessati.Le voci su un trasferimento dinella casa dinel West Village, quindi, per il momento rimangono solo una suggestione. L'attore, pur essendo molto predisposto a lunghe e serie storie d'amore, per adesso vuole aspettare, anche perché la separazione da Irina è ancora fresca e c'è di mezzo la figlia, la piccola Lea, di due anni. Solo pochi giorni faera stato avvistato in compagnia di, 52enne attrice nota per il ruolo di Renata Klein in Big Little Lies e di Diane Evans in Twin Peaks: i due, però, sono solo ottimi amici. Di, l'attrice ed ex moglie di Ben Harper aveva detto: «Per me è un ottimo amico e credo che come regista sia anche più bravo che come attore».