Lady Gaga e la finta relazione con Bradley Cooper: «Siamo stati bravi, abbiamo 'fregato' tutti»

è la prima ospite del 2020 di Oprah Winfrey e, alla popolare conduttrice statunitense, la cantante di origini italiane ha rivelato molto sia del (finto) flirt con, sia delle proprie condizioni di salute.L'affascinante attore di Hollywood ha direttonel suo primo film da regista, A star is born, e nei giorni del tour promozionale i due avevano scatenato tante voci su una presunta relazione. Tutto inventato, ma verosimile, ed è proprio per questo che i media di tutto il mondo hanno iniziato a vociferare di un amore trae Stefani Germanotta. «Siamo stati davvero bravi, abbiamo fregato tutti», ha commentato. Oprah, dal canto suo, ha confermato: «Sì, avete fatto un ottimo lavoro, secondo me se il mondo non avesse parlato della vostra presunta relazione, il film non avrebbe avuto tanto successo»., poi, ha parlato delle difficili esperienze personali vissute, a cominciare dalla malattia. «Soffro di fibromialgia, che mi causa ancora oggi fortissimi dolori dalla testa ai piedi. Ho scoperto, grazie a tanti medici, che può essere curata con le terapie della salute mentale. Quest'ultima è una condizione medica, va trattata come una patologia e non dovrebbe essere ignorata» - ha spiegato- «La malattia è sorta dopo lo stupro che subii a 19 anni, perché ignorai le conseguenze e pagai tutto questo con quella patologia».