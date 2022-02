Festa di compleanno di Lamberto Sposini, il diverbio tra Mara Venier e la figlia dell'ex giornalista del Tg5

Parole di fuoco tra Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini alla festa dei 70 anni dello storico conduttore del Tg5. Quello che doveva essere un semplice ritrovo tra gli amici più stretti di Lamberto Sposini, in occasione del suo compleanno, si è trasformato in un imbarazzante pomeriggio a causa dell’aspro confronto tra Mara Venier e Matilde, la figlia minore del conduttore. Venerdì pomeriggio a Milano la famiglia di Sposini ha invitato alcuni amici per una festa pomeridiana.

Un incontro breve, che non stancasse troppo Lamberto e con un numero ristretto di invitati per non esporlo a rischi eccessivi visto il momento particolare che stiamo vivendo.

Tra gli invitati, oltre ad alcuni amici storici come Enrico Mentana e Massimo Giletti, anche Mara Venier, che con Sposini ha condotto tempo fa La Vita in diretta, il programma del pomeriggio di Rai Uno.

La conduttrice di Domenica In si è presentata all’incontro in compagnia di un’altra persona, la responsabile del casting della sua trasmissione, che però non era stata invitata al ristretto ritrovo di amici. Cosa che - a quanto risulta a Leggo - non sarebbe stata apprezzata dalla famiglia di Sposini. Anche se le persone più vicine a “zia Mara”, assicurano che dopo una brutta caduta, la conduttrice non ama spostarsi da sola, soprattutto quando si tratta di viaggiare.

IL DIVERBIO

A far esplodere un vero e proprio diverbio tra Mara Venier e Matilde, però, sarebbe stata l’intenzione della conduttrice di dedicare una tranche della puntata di Domenica In del 20 febbraio all’amico Lamberto in occasione dell’importante ricorrenza. Probabilmente un’intenzione affettuosa quella della conduttrice, ma che la figlia di Lamberto ha detto chiaramente di non gradire. Senza mezzi termini sarebbe stato fatto capire alla Venier che sarebbe stato meglio rinunciare all’omaggio.

La Venier non avrebbe preso bene la richiesta della figlia di Lamberto Sposini, tanto che le due avrebbero dato vita ad un confronto dai toni piuttosto tesi. A quel punto è intervenuta anche l’ex moglie di Sposini, in difesa della figlia Matilde, e la discussione sarebbe ulteriormente degenerata. Difficile dire chi avesse ragione e chi sia andato oltre nel confronto, ma la Venier, che sarebbe stata accusata di “lucrare” sulla condizione di salute di Sposini, furibonda, avrebbe abbandonato il ritrovo senza salutare nessuno.

INSTAGRAM

Sabato mattina Mara Venier ha ricordato la sua amicizia con Lamberto postando alcune foto sul suo account Instagram insieme al suo compagno di lavoro, aggiungendo l’hashtag “chidevecapirecapisca” che, alla luce di quanto raccontato, assume un significato piuttosto preciso. E il programmato spezzone di trasmissione dedicato a Sposini è sparito dal copione della puntata di domenica.