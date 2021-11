Lando Buzzanca e il matrimonio conteso, il figlio: «Papà è afflitto da demenza senile»

Ha fatto scalpore il servizio delle Iene di martedì scorso sulla vicenda di Lando Buzzanca e di Francesca Lavacca, la donna che vuole diventare sua moglie avendo avuto – a quanto afferma la diretta interessata - il consenso di Lando con una presunta firma sul documento matrimoniale, decisione che ha scatenato la reazione della famiglia dell’attore, a cominciare dal figlio Massimiliano. Una firma che dal servizio delle Iene risulta sia stata esaminata da una grafologa esperta, la quale ha espresso notevoli dubbi sulla autenticità.

Purtroppo è triste constatare due cose. La prima che un personaggio come Lando Buzzanca non merita che i suoi panni – sporchi o puliti che siano – finiscano in un calderone dove in parecchi ci sguazzano. La seconda è che purtroppo l’attore non sta bene. E qui ci sono i referti diagnostici che vanno ben oltre la sit comedy. «Purtroppo – spiega il figlio Massimiliano – papà è afflitto da una demenza senile in stato avanzato. Nel giugno scorso da un esame neuropsicologico risulta un deficit cognitivo di natura afasica caratterizzato da difficoltà di produzione, accesso al lessico e comprensione. In pratica l’esame consisteva in una serie di parole e delle frasi che i medici gli dicevano, chiedendogli che cosa volessero dire. Lui su 40 parole ne ha capite 4 e su 20 frasi non è riuscito a ripeterne neanche una».

La signora Francesca però non molla ed è ben determinata. «Addirittura – prosegue Massimiliano Buzzanca - ha dichiarato che abbiamo fatto lezioni legali per cattiva gestione patrimoniale. Ma a riguardo non esiste assolutamente nulla. Il problema non nasce qui adesso. Ma se domani mattina ci dicono che possiamo riportare a casa papà, il quale vive da solo, e quindi, a parte il fatto che avrà bisogno di una badante h24, significa che pure io dovrò trasferirmi a casa sua perché potrebbe accadere in un attimo che lei entri in casa e dica “io da qui non me ne vado più”. E poi ti voglio a mandarla via. Tanto lui non capisce nulla e quindi è facilmente soggetto a raggiri di chiunque».

Agite per vie legali? «Ad oggi da parte mia e di mio fratello – conclude Massimiliano - non c’è stato nessun tipo di provvedimento a riguardo, c’è invece in corso un procedimento penale aperto d’ufficio sulla presunta firma sul documento del matrimonio. Da qui a poco potrebbe anche partire qualcos’altro».