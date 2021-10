Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos: il matrimonio blindato in Portogallo

Lapo Elkann si è sposato Joana Lemos. Nel giorno del suo compleanno, compie 44 anni, in gran segreto, la coppia si è unita in matrimonio. A dare la notizia delle nozze avvenute in Portogallo è il portale Whoopsee.it. I due hanno scelto il paese natale della neo moglie per il fatidico sì che ha sancito l'unione.

Lapo e Joana sposi, cerimonia blindata

Una cerimonia riservatissima che ha visto invitati solo i familiari e gli amici più stretti. «Joana è la miglior donna che posso desiderare di avere accanto, la amo come mai prima. Mi aiuta e mi sostiene sempre! Non potevo desiderare nulla di meglio nella mia vita». Così Lapo Elkann parlava della sua Joana circa un anno fa in un post sui social. I neo sposini hanno molte cose in comune. Condividono l'amore per i motori con Joana che può vantare una carriera da pilota di rally.