Chiara Ferragni e Fedez in visita al Giardino di Ninfa: il post su Instagram

Un post su Instagram con sei fotografie: così Chiara Ferragni ha svelato la sua incursione in provincia di Latina, questa mattina, per visitare il Giardino di Ninfa ospite della Fondazione Roffredo Caetani.

«Abbiamo visitato il Giardino di Ninfa questa mattina (una città medievale trasformata in un giardino botanico) che è considerato il più bel giardino del mondo» ha scritto la influencer sulla sua pagina Instagram che conta 20 milioni di follower. Una pubblicità pazzesca per il giradino creato da Gelasio Caetani e da sua madre Ada Bootle Wilbraham negli anni Venti del Novecento e che proprio quest'anno festeggia il suo primo secolo di vita richiamando da anni decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Un post che in pochi minuti ha già raccolto oltre 400 commenti e che annovera come primo mi piace proprio quello di Fedez, artista e marito della Ferragni, autore dell'ultima hit Bimbi per strada. Nella prima foto i due sono ritratti sulle sponde del fiume Ninfa che da il nome al Giardino, che si trova al confine tra Cisterna e Latina. Nelle altre foto la Ferragni si è fatta immortalare davanti alla torre e tra le rovine dell'antica città.

