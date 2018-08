Laura Chiatti pazza per il suo Marco Bocci: «Riesce a essere sexy anche così»

Lunedì 13 Agosto 2018, 12:04 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 14:41

sono tra le coppie più belle del cinema italiano e dopo quattro anni matrimonio e due figli sembrano più innamorati che mai. La passione traspare anche dai post e dalle dediche social che si scambiano di tanto in tanto. L'ultima in ordine di tempo è opera dell'attrice, che con ironia elogia il fascino del marito.«La vera vita di un sex symbol. Lui riesce ad essere sexy, anche con l’aspirafoglie», scrive la Chiatti pubblicando una foto di Bocci mentre cura il giardino di casa. È una fortuna avere un marito così affascinante, così sceglie di condividere le immagini della quotidianità con i followers. L'attrice ha immortalato il marito alle prese con alcune faccende domestiche. Reduci da un party da favola organizzato per i 40 anni dell'attore umbro, i due continuano a mostrare molto affiatamento.Sembra, inoltre, che la coppia, collaudata nel privato, sarà unita anche professionalmente. Il post si rivela anche l'occasione per annunciare che, a novembre,saranno al cinema protagonisti di una pellicola comune.