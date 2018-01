Laura Freddi diventa mamma a 45 anni: «È nata Ginevra»

Volevo comunicarvi che ieri mattina alle 9,33 e' nata Ginevra con un peso di 3,670!!! #nascita #maternita #ginevra #fagiolina #bimba #felicita' #amore #mamma

Un post condiviso da Laura freddi Official (@laurafreddiofficial) in data: Gen 4, 2018 at 1:12 PST