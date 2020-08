Lazio, Simone Inzaghi papà per la terza volta: è nato Andrea

Fiocco azzurro in casa Inzaghi. Simone è diventato papà per la terza volta: in mattinata è nato Andrea. L’annuncio su Instagram è stato dato proprio dalla mamma, Gaia Lucariello, che ha postato una foto, scrivendo: «L’emozione non ha voce». La notizia più importante e bella per il tecnico della Lazio, arrivata proprio mentre veniva accostato alla Juventus per il dopo Sarri. Nei prossimi giorni Inzaghi dovrebbe incontrarsi con il presidente Claudio Lotito per discutere del proprio futuro: l'intenzione è quella di rinnovare il contratto.

LEGGI ANCHE Sarri esonerato dalla Juve, Inzaghi e Zidane in pole. Il club: infondate voci allontanamento Paratici

Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA