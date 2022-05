Lazio, Immobile papà per la quarta volta: la moglie Jessica annuncia la gravidanza

Ciro Immobile sarà papà per la quarta volta. Sua moglie Jessica Melena è ufficialmente (di nuovo) incinta. Il capitano della Lazio ha pubblicato un video - in crossposting con il profilo della compagna - nel quale ha dato la notizia. «5+1» la didascalia scelta dalla coppia, ad indicare il numero della famiglia che si allarga. Dolcissime le tre figlie che, mentre accarezzano la pancia della mamma, dicono: «Ti prego, dicci che è vero». Poi, dall'ospedale, la scena dell'ecografia. Un altro baby Immobile è in arrivo. Ieri, allo Stadio Olimpico, il compagno di squadra Zaccagni e la fidanzata Chiara Nasti, hanno rivelato il sesso del loro primogenito. Sarà un maschio.

