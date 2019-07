Le modelle Oakley e Brugman: due sirene supersexy in Costiera

Martedì 9 Luglio 2019, 19:15

SORRENTO - Sono tra le modelle più acclamate al mondo, grazie alla loro bellezza e al fisico mozzafiato, ma rappresentano anche la dimostrazione di come l'intraprendenza e la genialità siano molto spesso alla base del successo delle donne. Natasha Oakley e Devin Brugman hanno trascorso qualche giorno tra la penisola sorrentina, l'isola di Capri e la costiera amalfitana: una full-immersion nei luoghi più belli della Campania dove le due ragazze, fondatrici di una delle più grandi piattaforme di marketing al mondo, non sono certo passate inosservate.Natasha e Devin, amiche per la pelle oltre che partner in affari, sono state avvistate tra le spiagge di Massa Lubrense, Positano, Amalfi e Capri, oltre che in barca nei pressi dei Faraglioni. In tutti i casi hanno fatto sfoggio di costumi che ne mettevano in risalto le forme perfette. D'altra parte sono loro ad aver fondato "A bikini a day", concepito nel 2012 come blog di lifestyle sul quale veniva condivisa la foto di un nuovo costume da bagno ogni giorno. Il successo le ha poi spinte a lanciare il loro marchio di costumi da bagno, Monday Swimwear, due anni più tardi. Risultato? Prima collezione esaurita in soli due giorni, il brand inserito tra le sette case di costumi da bagno più importanti al mondo dal tabloid londinese "London Evening Standard".Decisive sono state sicuramente la bellezza e l'amicizia che lega Devin, 28enne californiana, e Natasha, nata in Australia nel 1990 ma con base a Los Angeles. Avvicinatasi al mondo delle sfilate dopo gli studi, Devin è stata scoperta da un'agenzia di moda mentre si trovava in vacanza con l'amica Natasha. Alle ragazze è stato immediatamente fornito un fotografo che è poi diventato il loro fotografo personale. Quando la Oakley ha deciso di lanciarsi nel mondo degli affari, la bella mora californiana non ha esitato a seguirla. "Tasha", d'altra parte, è una modella e influencer di fama mondiale: nel corso degli anni ha conquistato le copertine di riviste del calibro "Arcadia Magazine", "Cosmopolitan Finland", "Women's Health Germany", "Collective Hub", "Women's Health UK", "Cosmopolitan Australia" e "60 Minutes".