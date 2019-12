Leonardo Di Caprio, la fidanzata 22enne rivela: «La differenza di età? Non è un problema...». Camila Morrone, modella e attrice americana, è la fidanzata del divo di Hollywood, premio Oscar per The Revenant.

La loro relazione è finita al centro della cronache per la differenza di età che li separa. Lui è nato nel 1974 e lei nel 1997, hanno quindi 23 anni di differenza. Al Los Angeles Times, Camila ha commentato così: «Ci sono così tante relazioni a Hollywood in cui le persone hanno grandi differenze di età. Penso solo che chiunque dovrebbe essere in grado di uscire con chi vuole frequentare».

Insomma, per Camila Morrone la differenza di età non sarebbe un problema. Al momento, l'attrice è al cinema con il film Topolino e l'orso.

Ultimo aggiornamento: 19:37

