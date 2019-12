Liam Hemsworth, divorzio da Miley Cyrus e nuovo amore: ecco chi è

Liam Hemsworth ha già dimostrato di voler voltare pagina dopo l'addio a Miley Cyrus. Dopo neanche un anno di matrimonio, la coppia ha già avviato le pratiche per il divorzio e l'attore australiano avrebbe scelto lo stesso avvocato di Johnny Depp. Intanto, però, si sprecano le presunte relazioni attribuite al bel Liam, 29 anni.

Qualche settimana fa,era stato al centro del gossip per una presunta frequentazione con una sua giovane collega e connazionale, la 22enne. Dai diretti interessati, però, non era giunta alcuna conferma ufficiale e i 'rumors' sono rimasti tali. Mentre il fratello maggiore di Liam, Chris Hemsworth, si gode la felicità del matrimonio con l'attrice spagnola Elsa Pataky, il 29enne sta cercando di uscire da un periodo sicuramente molto difficile.

L'ultima indiscrezione vuole Liam Hemsworth molto vicino ad un'altra giovane connazionale: si chiama Gabriella Brooks, ha 21 anni ed è una modella che lavora tra l'Australia e gli Stati Uniti. I due, come riporta anche il Sun, sarebbero stati avvistati spesso insieme per le strade di Sydney e Liam Hemsworth avrebbe già presentato la ragazza ai suoi genitori. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte dei due, così come qualche eventuale indizio sui social.

