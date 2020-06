Licia Nunez e la fidanzata, un figlio in arrivo: «Ho iniziato l'inseminazione assistita»

Ultimo aggiornamento: 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha deciso di avere un, protagonista del Grande Fratello Vip 2020, dopo la sua esperienza nel reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini ha deciso di allargare la famiglia assieme alla fidanzata Barbara Eboli.Licia ha inizato l'inseminazione asistita: “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita - ha spiegato a "Chi" - perché io e la mia compagna vogliamo allargare la famiglia. Vorrei una femmina. Solo così potrò dimenticare l’inferno nel quale anni fa ero precipitata per il mio bambino mai nato”.Un brutto ricordo per l’attrice che appunto nel 203 ebbe un aborto spontaneo che ha dovuto affrontare da sola, senza avere al fianco l’allora compagno, un imprenditore che frequentava da poco. Una gravidanza non cercata ma interrotta che ha poi portato Lucia nel tunnel dell’alcol.Col tempo e con l’impegno ha superato tutto: “Io e la mia compagna vorremmo una femminuccia. La chiameremo Elena o Beatrice e voglio sentirla scalciare nel mio corpo. Non ci sarà bisogno di spiegare chi sarà la madre o il padre perché nostra figlia avrà amore. La scelta di fare un figlio comunque non nasce dalla disperazione, ma dalla voglia d’amore. Una nuova vita è solo sinonimo di gioia”.