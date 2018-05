Lily Allen e la foto hard sul palco: «Perfettamente depilata, da lì sono usciti tre umani»

LOOK AT MY 2014 NEATLY TRIMMED VAGINA, 3 HUMANS CAME OUT OF THERE. #NoShame June 8th 🤪 https://t.co/KsVkH30k4T — Lily Allen (@lilyallen) 23 maggio 2018

@lilyallen This photo will be on the internet forever Lils pic.twitter.com/xxX0kTqI7n — Misty Sicknote (@MysteriousOnesi) 7 gennaio 2018

Venerdì 25 Maggio 2018, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 13:51

Un utente ha pubblicato un suo scatto decisamente hard , lei ha risposto senza vergogna, retwittandolo: parliamo della cantante, che è tornata sui media ieri per ciò che è successo sul suo profilo Twitter, e che le ha dato un assist spettacolare per il lancio del suo nuovo album, No Shame.Nella serata di mercoledì infatti, un utente 'troll' ha postato, taggando Lily, una foto durante un concerto del 2014 mentre sul palco, senza le mutandine, mostra le sue parti intime ai fan in prima fila. La cantante non si è scomposta e ha condiviso con i suoi quasi 6 milioni di followers il tweet a luci rosse, aggiungendo che da quella vagina, perfettamente depilata, erano venuti fuori tre esseri umani. L’assist perfetto,appunto, per pubblicizzare No shame (in italiano «senza vergogna»).