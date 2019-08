Linus, il figlio in vacanza nel Salento. Su Instagram lo sfottò ai genitori: «Uguale a Riccione»

Martedì 27 Agosto 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 22:25

Si chiama, è molto simpatico e come molti suoi coetanei quest'estate l'ha trascorsa nel Salento . Filippo però non è un ventenne qualsiasi bensì il figlio di Linus , anima dinonché "re" di Riccione , dove ha trascorso come ogni anno l'estate insieme alla moglie Carlotta. Il figlio maggiore della coppia ha allora pensato di mandargli un suo video dal mare del, con un irresistibile sfottò: «Uguale uguale a Riccione».E pensare che i genitori del noto deejay sono originari di Canosa di Puglia: negli anni ‘60 si sono trasferiti a Paderno Dugnano (Milano), dove Linus è cresciuto assieme a sua sorella Maria e a suo fratello Sabino Alberto – conosciuto come DJ Albertino. Per loro però la vacanza d'obbligo è al Bagno 72.