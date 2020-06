Live non è la D'Urso, Loredana Lecciso conferma il ritorno di fiamma con Al Bano: «Era giusto precisare»

Ultimo aggiornamento: 10:00

Loredana Lecciso ospite della puntata domenicale diha chiarito il suo rapporto conconfermando di aver trascorso l'intera quarantena a Cellino San Marco.Solo due anni fa dopo 18 anni insiemee Loredana Lecciso annunciarono la rottura, ora tra la coppia è tornato il sereno. Al Bano ha annunciato al settimanale Di Più il ritorno di fiammae con Loredana Lecciso, amore confermato da Loredana Lecciso anche ache ha precisato: «Al Bano è una persona estremamente schiva e riservata, siccome ho letto che ha rilasciato la dichiarazione che è riscoppiato l’amore, tra noi c’è sempre stato un bellissimo rapporto che abbiamo saputo tutelare, non è che da un giorno all’altro ha detto che siamo tornati insieme. Ha soltanto giustificato il fatto che fossimo insieme, era solo per mettere i puntini su alcune situazioni che potessero accavallarsi. Abbiamo fatto la quarantena insieme. Ha fatto chiarezza con il senso di verità che lo contraddistingue, sulla nostra situazione in maniera molto pulita e onesta. A volte la vicenda è stata travisata ed è più limpida di quella che può sembrare. Io Al Bano e i miei due figli siamo una famiglia ».