Live non è la D'Urso, Morgan contro Malgioglio: «E' un poveraccio», ma la D'Urso lo ferma. Morgan è uno degli ospiti di Live. il cantante si è scagliato duramente contro Malgioglio dopo aver visto un suo filmato da Chiambretti.

Durante la trasmissione di Piero Chiambretti #CR4 – La Repubblica delle Donne, Cristiano Malgioglio aveva litigato con un ospito a proposito di Morgan: «Morgan un genio? Ma stiamo scherzando! Finiamola di dirlo, i geni sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury». Morgan rivedei il filmato a Live non è la D'Urso e si infuria a distanza: «Ha detto che i geni sono Mozart, è un discorso ignorante, Cristiano Malgioglio siccome un genio è Stockhausen, devi dirmi un suo brano. Non andare su Google però, ignorante. Sei un poveraccio». A quest'ultima esclamazione però Barbara D'Urso corre in difesa del suo amico: «Ma che poveraccio. Ma dai, ma smettila!».

Ultimo aggiornamento: 00:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA