Lodovica Comello mamma per la prima volta, l'annuncio su Instagram: «Ciao Teo!»

è diventa. La conduttrice, che ha trascorso gli ultimi giorni di gravidanza in isolamento per il Coronavirus, ha dato l’annuncio della lieta novella dal suo account instagram.Ludovica, 29 anni e sposata col produttore Tomas Goldschmidt, ha postato uno scatto del piccolo dal suo profilo social, seguito dalla didascalia: “Ciao Teo”, appunto nome del suo primogenito.Per via della gravidanza e per l’emergenza Coronavirus la conduttrice ha dovuto saltare la conduzione della finale del programma di cui era al timone, Italia’s got talent su Tv 8 il 6 marzo ed è stata sostituta da Enrico Papi.Tempo fa Ludovica ha confessato di non aver cercato col marito l’arrivo del piccolo: “Eravamo nell’ottica: “Se viene, viene”. Ed è arrivato, una sorpresa, ma non scioccante, è un maschietto…”.