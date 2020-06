Lorella Cuccarini fa gli auguri a Marco Columbro, ma molti notano la frecciatina al collega Matano

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fa i suoi auguri a, amico e collega con cui ha lavorato molti anni in programmi di successo. La presentatrice ha postato una foto insieme augurando buon compleanno al conduttore lanciando però una«Gli anni televisivi vissuti insieme sono ancora tra i più spensierati e felici… Buon compleanno, amico mio! Oggi, è una tappa importante! Grazie per la tua amicizia. Ti voglio bene». Il post corredato da uno scatto che li vede insieme abbracciati è stato interpretato da molti followers come una frecciatina a Matano, con il quale la Cuccarini ha lavorato per l'intera stagione televisiva non trovandosi però bene.Le recenti polemiche che hanno visto come protagonista la Cuccarini, che parla di colleghi maschilisti, hanno fatto pensare che si potesse trattare proprio di Matano, anche se non viene mai fatto un riferimento specifico. Diversa storia con Columbro, con il quale ha condotto diversi programmi di successo che li hanno resi una coppia molto amata nel mondo della televisione e anche amici fuori dallo schermo.