Lory Del Santo e Aldo Montano: «Una notte indimenticabile, una di quelle cose a cinque stelle»

Lory Del Santo racconta il suo incontro con Aldo Montano. Lo schermidore ora è felicemente sposato con Olga Plakhina ma ormai sedici anni fa ha avuto un flirt con Lory, oggi fidanzata con Marco Cucolo: «È successo quando è tornato dai Giochi olimpici di Atene 2004 – ha spiegato la Del Santo - aveva ancora le medaglie al collo!»

L’incontro è stato casuale: «Sono una maniaca delle Olimpiadi! – ha raccontato a “Nuovo” - Quando ho visto per la prima volta Aldo in Tv mi sono detta: Questo è veramente bello ... , Poi l'ho incontrato una sera in un locale di Milano, me lo sono trovato davanti al bar Volevo conoscerlo, ma sono una persona discreta e non me la sentivo di andare da lui. Allora ho mandato una mia amica. Me l'ha portato al tavolo, ci siamo conosciuti. Abbiamo cominciato a parlare, ci siamo scambiati i numeri e dati appuntamento a Roma».

Poi si sono visti - «È stato da me e poi non l'ho più visto. Una notte indimenticabile, una di quelle cose a cinque stelle ...» - ed è stata l’unica volta: «Ci sono cose bellissime che accadono all’improvviso ed è giusto che sia per una volta soltanto. Aldo mi ha confidato che aveva da sempre l’idea di passare una notte con me».

Ultimo aggiornamento: 19:21

