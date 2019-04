Pomeriggio 5, bagarre in studio: «Lory Del Santo ha fatto sesso con Roger Garth?»

Martedì 9 Aprile 2019, 21:13 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 22:06

«Lory Del Santo ha fatto sesso con Roger Garth?». L'indiscrezione a Pomeriggio 5. L'ex gieffina e il modello erano ospiti oggi di. E mentre si commenta ile l'ingresso di Gennaro (ex di Lory Del Santo) nella Casa, arriva lo scoop.Lory Del Santo afferma: «Anni fa ho conosciuto Roger e sono rimasta affascinata dalla sua personalità». E alla domanda di Barbara D'Urso, se avessero fatto sesso, il modello risponde allusvo: «Ci siamo voluti molto bene, tante volte...». Ma Lory Del Santo nega: «Era un rapporto platonico. Poi abbiamo litigato perché io ho raccontato di averlo segnalato a Piero Chiambretti per lavorare a Marchette».E a quel punto scoppia la bagarre. Roger Garth ribatte: «Lavoro da quando ho 6 anni e non mi ha mai raccomandato nessuno. Stai facendo intendere una cosa vergognosa». E sul sesso con Lory Del Santo conclude: «Non posso parlare, perché è una signora. Ma ci siamo voluti bene tante volte...».