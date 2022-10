Lozano, proposta indecente dal Messico: la modella vuole andare a letto con lui

Ha fatto il giro del web nelle ultime ore il messaggio di Jessica Sodi a Hirving Lozano, calciatore del Napoli di Luciano Spalletti. La modella messicana - soprattutto nota per essere diventata negli ultimi mesi una star di Only Fans, la piattaforma social-erotica con milioni di iscritti nel mondo - intervistata dal programma Elo Podcast sul web, ha infatti dichiarato che vorrebbe andare a letto con il Chucky: «È sposato? Non mi interessa troppo, potremmo anche fare qualcosa a tre. Lo farei sudare come in una partita di calcio» le parole della modella.