Luca Angeletti di nuovo papà: la sua felicità su Instagram dopo la nascita di Stella

Luca Angeletti è di nuovo papà. Il noto attore romano 48enne, ha annunciato su Instagram la nascita della sua terza figlia: martedì 10 maggio è venuta al mondo la terza figlia, Stella. E in una sequenza di Instagram Stories, l'ex inviato de Le Iene, ha mostrato tutta la sua felicità per l'arrivo della piccola Stella.

«Benvenuta Stella!», ha esordito Angeletti nel primo scatto che ritrare mamma Ylenia con in braccio Stella e l'attore che abbraccia i suoi amori in sala parto. «Grazie della luce che porti con te. Auguri a te mamma Yle, forza della natura. Vi amo», commenta nella prima instantanea di felicità.

Ma le emozioni non finiscono qui per l'attore di «Promessa d'amore» e «Una talpa al bioparco». Subito dopo Angeletti ha pubblicato la foto con Stella che dorme tra le sue braccia per la prima volta e il suo «cuore batte a mille». Nonostante si tratti della terza figlia, l'emozione per Luca Angeletti è alle stelle e i suoi occhi rispecchiano tutta la gioia e l'amore di papà.

Poco dopo arriva anche l'incontro di Stella con le due sorellone. Angeletti scherza citando Steven Spielberg e storpia il suo capolavoro «Incontri ravvicinati del terzo tipo» con un più familiare e amorevole «Incontri ravvicinati col terzo nato». La foto ritrae la piccola stella in braccio al papà con le due sorelle maggiori che emozionate salutano per la prima volta la new entry di casa Angeletti.

Ma c'è spazio anche per il ritratto di famiglia al completo. Mamma Ylenia ancora provata dal parto riceve la visita del marito e delle tre figlie e in questo caso il commento non può che essere «Gioia pura e basta!». Seguito da un «Viva Stella! Viva noi! Viva la vita!».

Un'emozione incredibile che solo chi è padre può capire e che Luca Angeletti ha voluto raccontare ai suoi follower, con i suoi occhi colmi di felicità e tanto amore.