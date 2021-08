Luca Argentero e Can Yaman, l'indiscrezione: «Hanno litigato sul set, non si sopportano...». Can Yaman e Luca Argentero per la prima volta insieme sul set di Sandokan, il remake dello storico sceneggiato con Kabir Bedi. Il primo proprio nei panni di Sandokan e l'attore italiano nel ruolo del coprotagonista.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati