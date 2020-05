Luca Argentero e Cristina Marino genitori: prima foto della figlia Nina Speranza: «Tu!»

Ultimo aggiornamento: 20:09

e la compagnia, da poco diventati genitori, pubblicano la prima foto dellaNina Speranza. A condividere lo scatto la mamma Cristina dal suo account instagram e a fianco, nella didascalia una sola parola: “Tu”.Il post, che vede la piccola sdraiata di schiena, naturalmente ha fatto immediatamente il pieno di like e ha ricevuto commenti entusiasti da diversi amici vip della coppia, come Sarah Felberbaum, Melissa Satta e Antonella Pedron.Nina è venuta alla luce 8 giorni fa e durante il lockdown, in una diretta Instagram, Cristina ha raccontato il suo incontro con Luca Argentero: “Santo Domingo. Cinepanettone. Io dovevo partire – ha svelato - ma mi hanno sbagliato il volo, proprio sliding doors. Non lo avrei mai incontrato. Poi mi hanno detto: “Guarda, puoi partire domani”. Luca arrivava la sera, io sarei dovuta partire nel pomeriggio di quello stesso giorno. Invece abbiamo cenato insieme e di lì è nato tutto.A me è andata benissimo, ma a lui è andata meglio. Quando mi hai presa, avevo 24 anni, ero nel fiore della mia giovinezza. Non avevo neanche un capello bianco. Quindi, è vero, io sono fortunatissima, ma ho la grandissima presunzione di dire che anche ad Arge è andata molto bene. Più invecchia più è bono. È molto più bello adesso di quando era giovane”.