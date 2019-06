Luca Argentero e Cristina Marino, l'indiscrezione social: «Il matrimonio è sempre più vicino»

Lunedì 24 Giugno 2019, 22:44 - Ultimo aggiornamento: 25 Giugno, 06:30

Una foto che non è passata inosservata, quella che immortala Luca Argentero e la sua fidanzata Cristina Marino. Molti follower dell'attrice e modella, infatti, hanno notato un dettaglio che ha scatenato le voci di un presunto matrimonio in vista.Nella foto, un primissimo piano di un tenero bacio tra Luca Argentero e Cristina Marino, la ragazza indossa infatti un vistosissimo anello. Molti fan della coppia sono subito andati in estasi: «Vi sposate e quello è un meraviglioso anello di fidanzamento?».I diretti interessati non hanno confermato (ma nemmeno smentito) e ora i follower sono davvero curiosi di sapere se c'è un matrimonio nel prossimo futuro della coppia. Luca Argentero e Cristina Marino si erano conosciuti sul set di Vacanze ai Carabi ed il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, con l'attore torinese che in quel momento si trovava in crisi con l'ex moglie Myriam Catania. Anche quest'ultima, però, è riuscita a ritrovare l'amore e la serenità con il francese Quentin Kammermann, che le ha dato anche il piccolo Jacques.