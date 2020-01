Luca Argentero e Cristina Marino col pancino, fuga romantica sotto al sole di Miami

Una romantica fuga in Florida per la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino. L’attore e la modella sono volati a Miami dopo aver annunciato via social che presto realizzeranno il loro sogno, quello di diventare genitori.

Luca e Cristina sono stati fotografati da Vero sulla spiaggia di Miami, meta di molti vip anche nostrani, mentre si godono una giornata di sole. Cristina sfoggia il pancino da futura mamma e Luca, innamoratissimo, si comporta da vero cavaliere. Sempre affettuoso, regge i pesi e si improvvisa fotografo quando la fidanzata, rimasta in costume, posa per l’obbiettivo come una vera diva.



L’annuncio della gravidanza è stata data via social: «Ho pianto di gioia come non pensavo si potesse fare – ha scritto Cristina in un post su Instagram per condividere la lieta novella - ho ringraziato la vita tutti i giorni con il cuore gonfio d'amore. E adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quanto è stato seminato... Ti aspetto 2020 sognando ancora più in grande».

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA