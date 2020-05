Luca Argentero è diventato papà, l'annuncio su Instagram: «Noi. Nina Speranza»

Ultimo aggiornamento: 22:58

è diventato papà. La fidanzataha dato alla luce la loro bambina e l'attore ha annunciato la bella notizia sul suo profilo Instagram. Il post accompagna una foto della manina della piccola in bianco e nero, mentre nella didascalia c'è il nome che i neo genitori hanno scelto. «Noi. Nina Speranza Argentero», sono le poche parole che hanno scatenato la gioia dei numerosi fan.Tra i commenti spiccano quelli dei colleghi di Argentero. Ci sono, infatti, le congratulazioni di attrici come Valeria Solarino e Nicoletta Romanoff. Argentero diventa padre per la prima volta all'età di 42 anni.L'amore tra i due è nato sul set di "Vacanze ai Caraibi". Una love story molto discussa inizialmente, non solo per via della differenza d’età, ma anche perché all’epoca lui si era da poco separato con l'attroce Myriam Catania, che per circa dieci anni è stata sua moglie. Era il 2017.In diretta social Cristina Marino aveva dato particolari sul suo incontro con Luca Argentero: «Santo Domingo. Cinepanettone. Io dovevo partire, ma mi hanno sbagliato il volo, proprio sliding doors. Non lo avrei mai incontrato. Poi mi hanno detto: “Guarda, puoi partire domani”. Luca arrivava la sera, io sarei dovuta partire nel pomeriggio di quello stesso giorno. Invece abbiamo cenato insieme e di lì è nato tutto. A me è andata benissimo, ma a lui è andata meglio. Quando mi hai presa, avevo 24 anni, ero nel fiore della mia giovinezza».